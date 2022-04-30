У Маріуполі росіяни дозволили жителям переміщуватися між лівим і правим берегами міста

Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами міста на Правобережжі. Переміщення відкрито через міст на Мухіно", - розповів він.



Також росіяни облаштували блокпости для посилення контролю.

За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни.

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