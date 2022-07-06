У Маріуполі росіяни вимагають проводити перепис населення, погрожуючи не компенсувати втрату житла
У Маріуполі росіяни збирають особисті дані містян, а в разі відмови надавати їх погрожують не компенсувати втрату житла
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Шантаж реферндумом. Зрозумілий план по забеспеченю явки на псевдореферендум в Маріуполі. Через окупаційні адміністрації поновли збір особистих даних маріупольців через подання заяв на відновлення житла. Знов. При поданні заяв прямо кажуть, що питання компенсацій або відновлення буде вирішено … після референдуму", - зауважив він.
Крім того, активним містянам, зокрема головам ОСББ, окупанти наказали терміново провести перепис мешканців будинку: не тільки тих, хто залишився в Маріуполі, але й евакуйованих.
"В інакшому випадку погрожують не проводити ремонт пошкоджень та не надавати житло на заміну зруйнованого. Тому другий день масово проходять розсилки від таких осіб з пропозицією терміново надати особисті дані, бо без цього не буде відновлення будинку", - наголосив Петро Андрющенко.
- 13 червня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не відшкодовуватимуть втрату житла містянам, а лише частково оплатять будівельні матеріали.
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