Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Шантаж реферндумом. Зрозумілий план по забеспеченю явки на псевдореферендум в Маріуполі. Через окупаційні адміністрації поновли збір особистих даних маріупольців через подання заяв на відновлення житла. Знов. При поданні заяв прямо кажуть, що питання компенсацій або відновлення буде вирішено … після референдуму", - зауважив він.

Крім того, активним містянам, зокрема головам ОСББ, окупанти наказали терміново провести перепис мешканців будинку: не тільки тих, хто залишився в Маріуполі, але й евакуйованих.

"В інакшому випадку погрожують не проводити ремонт пошкоджень та не надавати житло на заміну зруйнованого. Тому другий день масово проходять розсилки від таких осіб з пропозицією терміново надати особисті дані, бо без цього не буде відновлення будинку", - наголосив Петро Андрющенко.

13 червня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не відшкодовуватимуть втрату житла містянам, а лише частково оплатять будівельні матеріали.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb