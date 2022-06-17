У Маріуполі спалах інфекцій: 100 тис. містян тримають у гетто
У Маріуполі спалах інфекцій може призвести до тисяч смертей, окупанти тримають 100 тис. містян у гетто
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"У Маріуполі спалах інфекцій. Окупанти почали відмежовувати військові поселення від жителів міста, щоб якось уберегти свої власні життя", - ідеться в дописі.
За словами мера Вадима Бойченка, місто перебуває на порозі спалахів холери та дизентерії. Окупанти закрили Маріуполь на карантин і обмежили доступ до річки й моря.
"У місті тисячі стихійних поховань, немає каналізації. Зараз підвищується температура повітря і починаються дощі. Весь розмитий ґрунт потрапляє до річок, колодязів, криниць та джерел, звідки люди беруть воду. Це може призвести до тисяч смертей маріупольців. 100 тис. жителів просто тримають у гетто. Переважна більшість з яких - пенсіонери. Вони хочуть, але не можуть виїхати", - наголосив мер.
Вадим Бойченко зауважив, що росіяни та колаборанти не вживають дієвих заходів, адже лікарні зруйновані, а вціліле медичне обладнання вивезли до тимчасово окупованого Донецька.
"Єдине що вони намагаються зробити - це врятувати власні життя, а до маріупольців їм немає ніякого діла", - додав мер.
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