У Маріуполі вдруге за добу пролунала серія вибухів, працювала ворожа ППО, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про серію вибухів у місті та його районі: працювала російська ППО, є влучання у ворожий склад
Про це Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.
О 10:06 радник мера повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі увімкнули сирени та пролунав потужний вибух: працювала російська ППО.
За пів години Петро Андрющенко написав про ще один вибух, а о 10:54 звітував про їхню серію у дачних селищах перед смт Талаківка в Маріупольському районі.
Згодом він підтвердив ураження третього складу в порті на 18-му причалі:
"Порт, 18-й причал, склад 3 - "прильот" підтверджуємо (смайл: танцюючий на могилах русні)", - написав він.
Так, радник мера ствердив: "Це кращий день в житті з 24 лютого. Безумовно".
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунало 11 вибухів: міськрада підтвердила знищення складу БК окупантів.
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