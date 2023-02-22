Про це Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.

О 10:06 радник мера повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі увімкнули сирени та пролунав потужний вибух: працювала російська ППО.

За пів години Петро Андрющенко написав про ще один вибух, а о 10:54 звітував про їхню серію у дачних селищах перед смт Талаківка в Маріупольському районі.

Згодом він підтвердив ураження третього складу в порті на 18-му причалі:

"Порт, 18-й причал, склад 3 - "прильот" підтверджуємо (смайл: танцюючий на могилах русні)", - написав він.

Так, радник мера ствердив: "Це кращий день в житті з 24 лютого. Безумовно".