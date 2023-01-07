У Марселі двоє чоловіків кинули коктейлі Молотова у посольство Туреччини
У ніч з 5 на 6 січня у французькому місті Марсель двоє чоловіків запустили коктейлями Молотова в посольство Туреччини
Про це інформує BFM TV.
Зазначають, що подія сталася вночі 6 січня, близько 02:00, у 8-му окрузі міста. Про це повідомили кілька свідків, які одразу після нападу подзвонили до поліції.
Вони повідомили, що четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі Молотова і одразу втекли. Двох із них затримали: одного на місці події, а другого - на площі Кастеллан. Ще двох людей затримати не вдалося, вони перебувають на волі.
Після арешту два чоловіки повідомили поліції, що вони курди. Утім правоохоронцям вони відомі не були. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.
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