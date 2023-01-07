У Марселі двоє чоловіків кинули коктейлі Молотова у посольство Туреччини

Про це інформує BFM TV.

Зазначають, що подія сталася вночі 6 січня, близько 02:00, у 8-му окрузі міста. Про це повідомили кілька свідків, які одразу після нападу подзвонили до поліції.

Вони повідомили, що четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі Молотова і одразу втекли. Двох із них затримали: одного на місці події, а другого - на площі Кастеллан. Ще двох людей затримати не вдалося, вони перебувають на волі.

Після арешту два чоловіки повідомили поліції, що вони курди. Утім правоохоронцям вони відомі не були. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.

23 грудня 69-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижу, унаслідок чого троє людей загинуло, а ще четверо зазнали поранень.

Того ж дня на вулиці Парижу з протестами вийшли курди, які назвали напад на їхню громаду терактом і звинуватили в ньому Туреччину.

27 грудня міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Франції Ерве Магро через "чорну пропаганду" проти країни під час протестів у Парижі.