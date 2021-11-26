У Мексиці на марші проти насильства над жінками вбили трьох людей
У місті Гуаймас під час маршу проти насильства над жінками застрелили двох чоловіків та жінку
Про це повідомляє Reuters.
За словами генеральної прокуратури, під час стрілянини на марші проти насильства над жінками біля муніципального палацу в місті Гуаймас вбили трьох осіб.
Загинули двоє чоловіків і жінка.
Чоловіки працювали охоронцями очільника міста Карли Кордови, а жінка брала участь у марші феміністок.
В АР зазначають, що штат Сонора, де й сталася трагедія, був місцем кровопролитних протистоянь між кількома картелями, однак достеменно невідомо, чи пов'язані ті події зі стріляниною на марші феміністок.
Довідка: Марш у Гуаймасі - один із кількох протестів, що прокотилися країною, проти насильства над жінками в Мексиці.
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