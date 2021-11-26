У Мексиці на марші проти насильства над жінками вбили трьох людей

Про це повідомляє Reuters.



За словами генеральної прокуратури, під час стрілянини на марші проти насильства над жінками біля муніципального палацу в місті Гуаймас вбили трьох осіб.



Загинули двоє чоловіків і жінка.



Чоловіки працювали охоронцями очільника міста Карли Кордови, а жінка брала участь у марші феміністок.



В АР зазначають, що штат Сонора, де й сталася трагедія, був місцем кровопролитних протистоянь між кількома картелями, однак достеменно невідомо, чи пов'язані ті події зі стріляниною на марші феміністок.



Довідка: Марш у Гуаймасі - один із кількох протестів, що прокотилися країною, проти насильства над жінками в Мексиці.



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