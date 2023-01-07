У Мексиці після арешту сина наркобарона Ель Чапо почалися зіткнення бойовиків його картелю з військовими, - BBC
У Мексиці під час зіткнень військових та членів картелю "Синалоа", через арешт сина наркобарона Ель Чапо, загинули майже три десятки людей
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що операція з арешту Овідіо Гусмана, сина відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Ель Чапо", викликала хвилю насильства з боку бойовиків картелю.
Члени картелю Гусмана "Синалоа" встановили блокпости на дорогах, підпалили десятки автомобілів і атакували літаки в місцевому аеропорту. Загинули 19 членів наркокартелю і 10 військових. Пізніше міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандовал заявив, що 21 збройного нападника заарештовано.
32-річний Овідіо Гусман-Лопес, якого вважають лідером колишнього картелю свого батька, був схоплений у Кульякані та доставлений до Мехіко. Раніше мексиканські сили безпеки вже заарештовували Гусмана-Лопеса в 2019 році, але відпустили, щоб уникнути загрози насильства з боку його прихильників.
Держдеп США каже, що він і його брат Хоакін наразі контролюють приблизно 11 лабораторій метамфетаміну в штаті Сіналоа, виробляючи приблизно 1,3-2,2 тонни наркотику на місяць. Батько Овідіо Гусмана, "Ель Чапо", вже відбуває довічне ув'язнення.
- 6 січня у Мексиці арештували Овідіо Гусмана, сина відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Ель Чапо", члени його банди обстріляли 2 літаки, під час сутичок загинули троє правоохоронців. Гусмана вдалося схопити, його вивезли гелікоптером, доставили до столиці й відправили у федеральну в'язницю суворого режиму.
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