Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що операція з арешту Овідіо Гусмана, сина відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Ель Чапо", викликала хвилю насильства з боку бойовиків картелю.

Члени картелю Гусмана "Синалоа" встановили блокпости на дорогах, підпалили десятки автомобілів і атакували літаки в місцевому аеропорту. Загинули 19 членів наркокартелю і 10 військових. Пізніше міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандовал заявив, що 21 збройного нападника заарештовано.

32-річний Овідіо Гусман-Лопес, якого вважають лідером колишнього картелю свого батька, був схоплений у Кульякані та доставлений до Мехіко. Раніше мексиканські сили безпеки вже заарештовували Гусмана-Лопеса в 2019 році, але відпустили, щоб уникнути загрози насильства з боку його прихильників.

Держдеп США каже, що він і його брат Хоакін наразі контролюють приблизно 11 лабораторій метамфетаміну в штаті Сіналоа, виробляючи приблизно 1,3-2,2 тонни наркотику на місяць. Батько Овідіо Гусмана, "Ель Чапо", вже відбуває довічне ув'язнення.

6 січня у Мексиці арештували Овідіо Гусмана, сина відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Ель Чапо", члени його банди обстріляли 2 літаки, під час сутичок загинули троє правоохоронців. Гусмана вдалося схопити, його вивезли гелікоптером, доставили до столиці й відправили у федеральну в'язницю суворого режиму.

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