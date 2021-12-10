У Мексиці розбилася вантажівка, щонайменше 54 загиблих

Про це повідомляє BBC.



Понад 150 людей, які були мігрантами з Центральної Америки, були затиснуті в причіп вантажівки.



За словами губернатора Чьяпаса Рутіліо Ескандона, 49 людей загинули на місці події, а ще п'ятеро померли в лікарні. Він зазначив, що в аварії також зазнали травм 105 осіб.



Національність постраждалих чоловіків, жінок і дітей не підтверджена, але місцеві чиновники заявили, що більшість людей на борту були з Гондурасу та Гватемали.



Вантажівка рухалася на повній швидкості, а тоді перекинулася на різкому повороті та врізалася в пішохідний міст, що веде до столиці штату Чіапас Тустла-Ґутьєррес.



Сусідній з Гватемалою мексиканський штат Чіапас є основним транзитним пунктом для нелегальних мігрантів. Сотні тисяч мігрантів, які рятуються від бідності та насильства в Центральній Америці, щороку намагаються перетнути Мексику, щоб дістатися до США.



Багато з них платять контрабандистам, які нелегально перевозять їх у переповнених вантажівках.



За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), американсько-мексиканський кордон є найсмертоноснішим у світі. Лише протягом 2021 року там загинули щонайменше 650 людей.



Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав аварію "дуже болючою" і написав, що "глибоко шкодує про трагедію".



Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2021