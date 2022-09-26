У Мелітополі окупанти повторно ходять по домівках містян для проведення "голосування", - мер про псевдореферендум
26 вересня міський голова Мелітополя розповів, що російські окупанти повторно ходять по домівках містян для проведення псевдорефферендума
Про це повідомив у телеграмі мер міста Іван Федоров.
"Циркове видовище під назвою "референдум" продовжується на окупованих територіях. Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний обхід квартир", - написав Федоров.
Міський голова повідомляє, що мешканців, які відкрили окупантам, змушують голосувати й за відсутніх членів родини та навіть сусідів, загалом, за тих, хто евакуювався.
"Під дулами автоматів та через погрози ворог намагається "намалювати" хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі. Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додав Федоров.
- 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі також прогримів сильний вибух. Містяни боялися вийти з дому, що вигідно росіянам, за словами мера.
- В окупованому Мелітополі на Запоріжжі ввечері 25 вересня пролунав сильний вибух, унаслідок якого вщент згоріла автівка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.96
Купівля 40.96Продаж 41.89
-
EUR
Купівля 39.53Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе