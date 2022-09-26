Про це повідомив у телеграмі мер міста Іван Федоров.

"Циркове видовище під назвою "референдум" продовжується на окупованих територіях. Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний обхід квартир", - написав Федоров.

Міський голова повідомляє, що мешканців, які відкрили окупантам, змушують голосувати й за відсутніх членів родини та навіть сусідів, загалом, за тих, хто евакуювався.

"Під дулами автоматів та через погрози ворог намагається "намалювати" хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі. Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додав Федоров.

23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі також прогримів сильний вибух. Містяни боялися вийти з дому, що вигідно росіянам, за словами мера.

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі ввечері 25 вересня пролунав сильний вибух, унаслідок якого вщент згоріла автівка.

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