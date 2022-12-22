У Мелітополі окупанти вакцинують людей російським Супутником-V

Про це поінформували в ЗМІ "РИА Мелітополь".

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники роблять щеплення вакциною "вітчизняного виробництва" Супутник-V. Вона, за даними розробників, має діяти проти COVID-19.

"Навіть в Росії з цим "препаратом" було пов'язано багато скандалів, адже вакцина навіть не може отримати сертифікат через невідповідність належної лабораторної практики", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, міський голова Іван Федоров поінформував, що Мелітополь стає закритим містом: ні в’їхати до нього, ні виїхати звідти неможливо.

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів в етері телеканалу "Еспресо", що росіяни активно намагаються вакцинувати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях вакциною "Спутник V".

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