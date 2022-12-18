На тимчасово окупованих територіях росіяни вакцинують людей "Спутником V", - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що росіяни активно намагаються вакцинувати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях вакциною "Спутник V"
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Нас дуже непокоїть новина, про яку ми неодноразово вже говорили. На тимчасово окупованих територіях росіяни досить активно вакцинують місцеве населення своїм “Спутніком V”. Фактично вони вчиняють біологічний тероризм проти українців та ставлять під загрозу життя цивільних громадян", - розповів Денисов.
Військовослужбовець також додав, що росіяни організували активну боротьбу проти українських партизанів на тимчасово окупованих територіях.
"Всім відомо, що російська вакцина несертифікована. Існує безліч питань щодо якості цієї вакцини. Крім того, на тимчасово окупованих територіях, росіяни активно намагаються відродити СРСР. Зокрема посилюють репресії та переслідують цивільне населення. Також вони організували активну боротьбу проти українських партизанів", - додав він.
- 14 грудня у тимчасово окупованому Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де базувались мобілізовані росіяни
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