У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів та уразили ворожий паливозаправник, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького, 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сили українського спротиву знищили кількох російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Військова техніка виведена з ладу.

За даними розвідки, наразі так звана окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.