У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів та уразили ворожий паливозаправник, - ГУР
У п'ятницю, 1 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани знищили декілька росіян та завдали ураження ворожому паливозаправнику
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького, 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сили українського спротиву знищили кількох російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Військова техніка виведена з ладу.
За даними розвідки, наразі так звана окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.
- У листопаді в районі Мелітополя сили спротиву влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їхній автомобіль.
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