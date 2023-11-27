Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
У районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області сили спротиву влаштували перестрілку з кадирівцями і підірвали їхній автомобіль
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві мешканці чули перестрілку. Як з'ясували згодом, вона сталася між партизанами та окупантами.
"Опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їхня "Нива", - розповів мер Мелітополя.
За його словами, автомобіль згорів ущент. Кількість жертв наразі встановлюється.
"Незважаючи на всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях, ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично", - наголосив Іван Федоров.
- Напередодні в тимчасово окупованій Луганській області невідомі підірвали автомобіль, у якому перебували "виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР".
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