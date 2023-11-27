Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві мешканці чули перестрілку. Як з'ясували згодом, вона сталася між партизанами та окупантами.

"Опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їхня "Нива", - розповів мер Мелітополя.

За його словами, автомобіль згорів ущент. Кількість жертв наразі встановлюється.

"Незважаючи на всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях, ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично", - наголосив Іван Федоров.