У Мелітополі цивільним не дають користуватися моргом
Після знищення російської бази морги Мелітополя переповнені тілами російських військових, відтак місцеві мешканці не можуть навіть оформити документи про смерть своїх рідних
Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"Після того, як була знищена військова база, рашисти п'ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих", – сказав він.
За словами Федорова, місцеві мешканці через переповнені російськими військовими морги в місті не мають доступу для зберігання тіл своїх родичів та близьких. Крім того, мелітопольцям складно оформити документи про смерть своїх рідних.
"У моргах на сходах, в коридорах лежать рашисти. І Росія їх не хоче забирати. Заручниками цієї ситуації стали ті мелітопольці, чиї родичі померли своєю смертю. Рашисти повністю заблокували та окупували місто Мелітополь, взяли його в заручники, навіть покійників міста", – додав міський голова.
Крім того, він додав, що місто живе без газу, а найближчим часом може опинитися без світла.
"Ми очікуємо великі проблеми з електроенергією, оскільки рашисти два дні тому захопили електричні мережі. Сьогодні там немає навіть диспетчерів. Перша ж аварія – і місто опиниться без енергетики", – сказав мер.
- Нагадаємо, рашисти пошкодили газопровід на Запоріжжі, без газу залишаться Енергодар і Мелітополь.
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