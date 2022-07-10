У Мелітополі цивільним не дають користуватися моргом

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Після того, як була знищена військова база, рашисти п'ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих", – сказав він.

За словами Федорова, місцеві мешканці через переповнені російськими військовими морги в місті не мають доступу для зберігання тіл своїх родичів та близьких. Крім того, мелітопольцям складно оформити документи про смерть своїх рідних.

"У моргах на сходах, в коридорах лежать рашисти. І Росія їх не хоче забирати. Заручниками цієї ситуації стали ті мелітопольці, чиї родичі померли своєю смертю. Рашисти повністю заблокували та окупували місто Мелітополь, взяли його в заручники, навіть покійників міста", – додав міський голова.

Крім того, він додав, що місто живе без газу, а найближчим часом може опинитися без світла.

"Ми очікуємо великі проблеми з електроенергією, оскільки рашисти два дні тому захопили електричні мережі. Сьогодні там немає навіть диспетчерів. Перша ж аварія – і місто опиниться без енергетики", – сказав мер.

Нагадаємо, рашисти пошкодили газопровід на Запоріжжі, без газу залишаться Енергодар і Мелітополь.