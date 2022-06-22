У Мелітополі викрадають людей, окупанти погрожують населенню смертною карою, — мер
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує населенню смертною карою
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Почалась нова хвиля викрадення людей. Кілька днів тому, під час служби, був викрадений на центральній площі міста один з місцевих пастирів. Сьогодні ми не знаємо, де він перебуває. Також було викрадено кількох активістів. Усе це робиться для того, аби залякати мирне населення, щоб показати, що будь-який спротив чи непокора неможливі. На підтвердження цього місцеві гауляйтери на центральних каналах рашистської пропаганди зробили заяви, що вони пропонують ввести на тимчасово окупованих територіях смертну кару", - сказав Федоров.
За його словами, загарбники не отримали підтримки ні від цивільного населення, ні від представників влади (це стосується Запорізької, Херсонської та Донецької областей) і тому чинять геноцид проти українського народу.
"За чотири місяці лише в Мелітополі вони викрали понад 500 людей, але спротив зростає. Тож вони хочуть перейти до наступного етапу — до смертної кари. Вони хочуть робити це публічно, аби залякувати наших людей і надалі. Це не просто чутки. Це те, про що говорять гауляйтери в центральних ЗМІ РФ", - додав міський голова.
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