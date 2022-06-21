Сумщину атакували російські дрони-камікадзе, є поранені
Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Краснопільській громаді на Сумщині поранені четверо людей, двоє з них у тяжкому стані
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка".
Очільник області також додав, що 21 червня росіяни здійснили 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді на Сумщині. Усього по території громади зафіксовано за день 42 прильоти.
"Росіяни били, у тому числі й по населених пунктах. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк в одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами", - написав він.
- Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що в області зафіксовано 352 випадки викрадення російськими військовими людей.
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