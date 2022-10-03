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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Мелітополі й Бердянську окупаційна комендатура з автоматниками відловлює чоловіків та мобілізовує їх, - депутат Запорізької райради Кирильчук
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У Мелітополі й Бердянську окупаційна комендатура з автоматниками відловлює чоловіків та мобілізовує їх, - депутат Запорізької райради Кирильчук

3 жовтня, 2022 понедiлок
18:32
війна з Росією окупанти Мелітополь

Депутат Запорізької райради, волонтер Дмитро Кирильчук зазначив, що чотири тисячі людей чекають можливості виїхати на російському блокпосту у Василівці Запорізької області

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у Василівці пов’язана з мобілізацією на окупованих територіях. Росіяни заборонили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років. Потрібна перепустка комендатури. У Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах, які зараз перебувають у тимчасовій окупації, рашистська комендатура з автоматниками відловлює чоловіків. Окупанти вже мають сформовані списки", - зауважив Кирильчук. 

За його словами, окупанти мають зібрати 3 тис. так званих добровольців та залучити їх до батальйонів.

"Росіяни у містах розвісили оголошення, в яких скликають добровольців й закликають йти на фронт за гроші проти України", - додав Кирильчук. 

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Мелітополь
мобілізація
Бердянськ
окуповані території
Запорізька область
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