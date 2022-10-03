Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у Василівці пов’язана з мобілізацією на окупованих територіях. Росіяни заборонили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років. Потрібна перепустка комендатури. У Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах, які зараз перебувають у тимчасовій окупації, рашистська комендатура з автоматниками відловлює чоловіків. Окупанти вже мають сформовані списки", - зауважив Кирильчук.

За його словами, окупанти мають зібрати 3 тис. так званих добровольців та залучити їх до батальйонів.

"Росіяни у містах розвісили оголошення, в яких скликають добровольців й закликають йти на фронт за гроші проти України", - додав Кирильчук.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кордони тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей "в складі РФ" залежатимуть від "волі населення"

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону, – Гроссі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb