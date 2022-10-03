У Мелітополі й Бердянську окупаційна комендатура з автоматниками відловлює чоловіків та мобілізовує їх, - депутат Запорізької райради Кирильчук
Депутат Запорізької райради, волонтер Дмитро Кирильчук зазначив, що чотири тисячі людей чекають можливості виїхати на російському блокпосту у Василівці Запорізької області
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація у Василівці пов’язана з мобілізацією на окупованих територіях. Росіяни заборонили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років. Потрібна перепустка комендатури. У Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах, які зараз перебувають у тимчасовій окупації, рашистська комендатура з автоматниками відловлює чоловіків. Окупанти вже мають сформовані списки", - зауважив Кирильчук.
За його словами, окупанти мають зібрати 3 тис. так званих добровольців та залучити їх до батальйонів.
"Росіяни у містах розвісили оголошення, в яких скликають добровольців й закликають йти на фронт за гроші проти України", - додав Кирильчук.
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