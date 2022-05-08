У Мелітополі з 8 до 10 травня триватиме коментантська година: окупанти планують розстрілювати мирних жителів і звинуватити у цьому ЗСУ

Про це повідомив мер Маріуполя Іван Федоров у відеозверненні у "Фейсбук".

У Мелітополі оголосили подовжену комендантську годину – з 8 по 10 травня.

"Це для того, аби не дозволити окупантам здійснити провокації. За інформацією силових структур ЗСУ, вони планують стріляти у мирних громадян, розгоняти протестувальників – робити усе, щоби спровокувати хаос і паніку під час "святкування" 9 травня. А потім звинуватити в усьому ЗСУ", – сказав Федоров.

"Наше завдання – цього не допустити", – підкреслив мер міста.

Він підтвердив інформацію, що окупанти та їх прибічники, зокрема, колаборант Руслан Романцов, обдзвонюють дитячі колективи та змушують брати участь "святкуванні". Цим він наражає дітей на небезпеку.

"Руслан Ромацов особисто обдзвонює колективи, дітей, аби ті взяли участь в організації "святкового" 9 травня. Цим самим піддає наших дітей небезпеці", – сказав Федоров.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі дітей змушують одягати георгіївські стрічки та вчити віршики про війну.

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