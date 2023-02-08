Про фото з Ласіцкене пригадали на ютуб-каналі "Бомбардир".

"Спочатку я не хотіла підходити, я думала про це. Потім фотографи нас покликали, щоб ми зробили фото втрьох, але австралійка перевзувалась. Я вже з прапором була, Марія привітала – мене сфотографували і потім все розлетілося. І я така: "Куди я вляпалась?" Зараз я вже це пережила, тоді було складно. Коли мене зараз питають про фотографію я думаю: "Навіщо, було й було". Я знаю, що у мене це таке клеймо", - каже Ярослава Магучіх.

Українська легкоатлетка також розповіла, як зараз реагує на подібні питання.

"Коли на початку мене питали, коли це трапилося, я казала: "Так, все, відчепіться". Я вже закрила це питання, коли приїхала в аеропорт і дала інтерв’ю. Зараз, коли мене питають: "Ось почалася війна, що ви скажете?" Ну була в мене така ситуація, але я активно підтримую Україну, виступаю за Україну і підіймаю наш прапор", - сказала Магучіх.

Українка сфотографувалася з Марією Ласіцкене після змагань на Олімпійських іграх у Токіо у серпні 2021 року. Це викликало в Україні різку критику на адресу легкоатлетки.