У метро Києва пройдуть тренінги з домедичної допомоги

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Навичкам домедичної допомоги (первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо) киян навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - йдеться у повідомленні.

Тренінги пройдуть на таких станціях метро:

станція метро "Університет" (проміжний вестибюль);

станція метро "Дружби народів" (перехід);

станція метро "Шулявка" (проміжний вестибюль);

станція метро "Арсенальна" (проміжний вестибюль);

станція метро "Печерська" (проміжний вестибюль);

станція метро "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

станція метро "Олімпійська" (проміжний вестибюль);

станція метро "Палац України" (вестибюль перед турнікетом);

станція метро "Театральна" (перехід);

станція метро "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);

станція метро "Позняки" (балкон над платформою);

станція метро "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом).

Час проведення тренінгів - з 13:00 до 17:00.

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