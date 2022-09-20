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У метро Києва всіх охочих навчатимуть основам домедичної допомоги

20 вересня, 2022 вiвторок
16:08
Здоров'я домедична допомога-тренінг

23 та 24 вересня на станціях київського метрополітену лікарі навчатимуть охочих основах домедичної допомоги

Про це інформує Київська міська рада.

23 та 24 вересня на п’ятнадцяти станціях київського метрополітену лікарі навчатимуть надавати допомогу. 

  • 23.09 – із 13:00 до 17:00
  • 24.09 – із 11:00 до 15:00.

Перелік станцій метро:

  • "Університет" (проміжний вестибюль);
  • "Дружби народів" (перехід);
  • "Шулявка" (проміжний вестибюль);
  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
  • "Печерська" (проміжний вестибюль);
  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
  • "Олімпійська" (проміжний вестибюль);
  • "Палац Україна" (вестибюль перед турнікетом);
  • "Політехнічний інститут" (торець платформи);
  • "Театральна" (перехід);
  • "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
  • "Позняки" (балкон над платформою);
  • "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);
  • "Тараса Шевченка" (біля кас);
  • "Лук’янівська" (торець платформи).

Учасникам покажуть, як зупиняти кровотечі, відновлювати прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла, базову серцево-легеневу реанімацію, також медики поділяться іншою важливою інформацією. 

"Організовані містом експрес-курси лише на базі Центру екстреної медичної допомоги пройшли близько 1000 людей. Зважаючи на актуальність питання, було прийнято рішення надати можливість опанувати основи домедичної допомоги максимально більшій кількості людей. Саме тому локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста. До того ж це безпечне місце під час повітряних тривог", – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Такі заходи організовуватимуть й надалі. 

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