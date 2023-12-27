У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко
За оцінками спеціалістів, у столичному метрополітені є ще щонайменше сім проблемних ділянок, на яких зафіксовано просідання грунту
Про це повідомив депутат Київської міськради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.
"За нашими оцінками і за оцінками спеціалістів, за оцінками експертів, є приблизно ще сім проблемних ділянок... Сім ділянок, на яких також є просідання, на яких також є зміни в рельєфі залягання гілок метрополітену", - каже Вітренко.
Також він назвав деякі з проблемних тунелів київського метрополітену.
"Це і з боку Харківського масиву, тобто мається на увазі "Осокорки" – "Позняки" – там є просідання. І ще на синій гілці метрополітену просідання трошки далі, ніж "Почайна", - заявив депутат.
-
На ділянці київського метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі. У КМДА кажуть, що готуються до планового ремонту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.16
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.26
- Актуальне
- Важливе