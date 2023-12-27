У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко

Про це повідомив депутат Київської міськради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

"За нашими оцінками і за оцінками спеціалістів, за оцінками експертів, є приблизно ще сім проблемних ділянок... Сім ділянок, на яких також є просідання, на яких також є зміни в рельєфі залягання гілок метрополітену", - каже Вітренко.

Також він назвав деякі з проблемних тунелів київського метрополітену.

"Це і з боку Харківського масиву, тобто мається на увазі "Осокорки" – "Позняки" – там є просідання. І ще на синій гілці метрополітену просідання трошки далі, ніж "Почайна", - заявив депутат.