Між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" в Києві просідають тунелі, плануємо ремонтні роботи, - заступник Кличка

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю "Економічній правді".

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це якраз питання своєчасного обстеження, ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає великих проблем", - сказав він.

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За словами Поворозника, наразі розглядаються варіанти човникового руху по одному тунелю, поки другий ремонтуватимуть. Він наголосив, що на синій гілці точно буде працювати лінія метрополітену.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди", - додав він.