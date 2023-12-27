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Між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" в Києві просідають тунелі, плануємо ремонтні роботи, - заступник Кличка

27 грудня, 2023 середа
11:05
Суспільство метро

На ділянці київського метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі. У КМДА кажуть, що готуються до планового ремонту

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю "Економічній правді".

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це якраз питання своєчасного обстеження, ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає великих проблем", - сказав він.

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За словами Поворозника, наразі розглядаються варіанти човникового руху по одному тунелю, поки другий ремонтуватимуть. Він наголосив, що на синій гілці точно буде працювати лінія метрополітену.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди", - додав він.

  • 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
  • З 13 грудня між цими станціями запрацював човниковий рух поїздів.
  • У Київраді заявили, що через аварійний стан мосту метро й необхідність ремонту в столиці можуть частково закрити Святошинсько-Броварську лінію підземки.
Україна
новини Києва
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