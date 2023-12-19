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Оновлено

Голова комісії Київради заявив про ймовірність закриття на ремонт "червоної" гілки метро. У КМДА заперечили

19 грудня, 2023 вiвторок
12:25
Суспільство Метро Київ

У Київраді заявили, що через аварійний стан мосту метро й необхідність ремонту у столиці можуть частково закрити Святошинсько-Броварську лінію підземки

Про це в ефірі телемарафону 19 грудня сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

За його словами, про аварійний стан мосту метро відомо вже 2 роки, але лише цього року було спрямовано кошти з бюджету на його ремонт, частковий або капітальний. Якщо експертиза покаже, що міст аварійно небезпечний, частину "червоної" гілки метро закриють на ремонт.

"Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт", - сказав Вітренко.

Він підкреслив, що можливе закриття мосту, який сполучає два береги Києва, матиме катастрофічні наслідки.

"Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас у країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями й необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", - резюмував Вітренко.

Своєю чергою директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що про закриття станцій метро не йдеться.

"На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - сказав він.

  • 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
  • З 13 грудня між цими станціями запрацював човниковий рух поїздів.

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