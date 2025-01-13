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Росіяни вивезли дітей з соцпритулку окупованого Харцизька на Донеччині до Москви, - Спротив

Дар'я Куркіна
13 січня, 2025 понедiлок
14:36
Війна з Росією

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Харцизька Донецької області 12 вихованців місцевого соціального притулку до Москви на "різдвяні канікули"

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Дванадцять дітей з тимчасово окупованого Харцизька окупанти повезли у Москву на так звані різдвяні канікули. Усі діти є вихованцями харцизького "соціального" притулку для тих,  хто втратили внаслідок російського вторгнення батьків", - кажуть у ЦНС.

Також серед вихованців соцпритулку є діти, які проживали на лінії зіткнення й втратили свої домівки.

Зазначено, що в межах перебування дітей у Москві їх залучатимуть до пропагандистських екскурсій місцями "слави" РФ. Водночас українські діти матимуть "нагоду" пожити в російських сім'ях з метою асиміляції.

"Росіяни здійснюють геноцид українців у ХХІ столітті, відкрито заперечуючи право української нації на існування. Одним із найстрашніших аспектів цієї політики є спроби змінити самоідентифікацію українських дітей. І це не просто політика, це спроба знищити націю, приректи українців на забуття їхнього минулого", - наголошує Спротив.

  • На початку грудня стало відомо, що російські загарбники почали вивозити дітей із тимчасово окупованої Донецької області до Єкатеринбурга, де проводять з ними пропагандистські освітні заходи.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донеччина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Москва
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