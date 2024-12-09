"Переконують залишатися на навчання": росіяни перед Новим роком вивозять дітей з ТОТ Донеччини на Урал, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Різдвяно-новорічний період став черговим сезоном для пропагандистських акцій, які окупанти влаштовують українським дітям на ТОТ. Зокрема, дітей, яких не депортували з України, регулярно вивозять на “освітні заходи” до Росії, щоб впливати на їхню свідомість", - розповіли у Спротиві.

Зазначається, що цього разу дітей із ТОТ Донеччини на два тижні повезли у Єкатеринбург на так звану ялинку.

За даними ЦНС, така поїздка передбачає низку заходів та лекцій, під час яких кремлівські пропагандисти розповідають про російську ідентичність та великі перспективи для цих дітей в складі РФ.

Крім того, старших школярів здебільшого переконують залишатися на навчання.