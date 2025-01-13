У Києві затримали агентку ГРУ, яка готувала російську атаку дронами 1 січня
Служба безпеки затримала агентку воєнної розвідки РФ, яка готувала координати для дронової атаки окупантів по Києву 1 січня 2025 року
Про це повідомила СБУ.
Зазначено, що 27-річна фігурантка включала GPS-координати на своєму телефоні і фотографувала об’єкти, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Таким чином вона мала запрограмувати російські дрони-камікадзе на ураження об'єктів у Києві. Фото затримана відправляла куратору РФ в анонімному чаті у месенджері.
Водночас російська агентка шпигувала за позиціями ППО, які захищають столицю, та проводила дорозвідку у районі місця базування радіолокаційної станції.
Затриманою виявилася безробітна, яка шукала "легкі заробітки" у telegram-каналах, де на неї і вийшов представник РФ.
У жінки під час обшуків оселі вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з ворогом та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
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