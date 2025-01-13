Центральній Європі загрожує "путінізація", в Австрії та Румунії проросійські сили можуть прийти до влади, - аналітик НІСД Їжак

Про це розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в етері телеканалу "Еспресо".

"Це явище називають "путінізацією Центральної Європи". Загроза існує, хоча це не хвиля. Росія докладає зусиль і робить різні кроки, але ситуація кардинально не змінюється, навіть через спільні зусилля прем’єра Словаччини Роберта Фіцо і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана", - зазначив він.

Загроза серйозна. Російський кандидат, який намагався стати важливою фігурою в Румунії, залишається у топі політиків, хоча вибори були відтерміновані, зауважив Їжак.

"У таких випадках, як у Румунії, демократичні інститути все ж таки спрацьовують. Потрібно підтримувати пильність, і нам в тому числі, оскільки в українську політику можуть з'явитися кандидати, яких ми не очікували. Важливо звертати увагу на інфраструктуру фінансів, пов'язаних з Росією. Там, де є транзит газу і нафти, частина цих грошей завжди йде на фінансування російських політичних інтересів", - сказав він.

Щодо проросійського президента Хорватії Мілановича, найбільше, що він зробив за останні місяці, це намагався блокувати відправлення хорватських військових до нового командування НАТО з координації допомоги Україні.

"Це дійсно спричинило певну затримку, і командування мало паузу. В принципі, його вплив обмежується такими речами, як відправлення хорватських військових або формальна згода на певні безпекові акції з боку Хорватії, але це мінімальна роль. Нічого страшного не відбувається, окрім балансу симпатій у Хорватії. Це вказує на певну небезпеку", - додав Їжак.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора".

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

Наприкінці грудня Digi 24 повідомляло, що Румунія визначилася з датами повторних президентських виборів, які відбудуться у 2025 році. Перший тур виборів був запланований на 23 березня, а другий – на 6 квітня.

На початку січня 2025 року ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Георгеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини через рішення Конституційного суду наново розпочати вибори.

У середу, 8 січня, лідери партій урядової коаліції Румунії узгодили дату повторного першого туру президентських виборів, який було скасованого через докази іноземного втручання