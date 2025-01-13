Доходи РФ від продажу газу та нафти у 2024 році зросли на 26%, - Reuters

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що ці доходи залишаються для Кремля ключовим джерелом фінансування, забезпечуючи від третини до половини всіх надходжень до бюджету країни протягом останнього десятиліття.

Натомість у 2023 році Росія зазнала значного зниження доходів через падіння цін на нафту та скорочення експорту газу, що призвело до зменшення надходжень на 24%.

Попри санкції, Росія продовжує постачати нафту й газ до низки країн світу, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини.