Доходи РФ від продажу газу та нафти у 2024 році зросли на 26%, - Reuters
У 2024 році доходи Росії від продажу нафти та газу до федерального бюджету збільшилися більш ніж на 26%, досягнувши 11,13 трлн рублів
Про це інформує Reuters.
У виданні зазначили, що ці доходи залишаються для Кремля ключовим джерелом фінансування, забезпечуючи від третини до половини всіх надходжень до бюджету країни протягом останнього десятиліття.
Натомість у 2023 році Росія зазнала значного зниження доходів через падіння цін на нафту та скорочення експорту газу, що призвело до зменшення надходжень на 24%.
Попри санкції, Росія продовжує постачати нафту й газ до низки країн світу, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.
- Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
- У вівторок, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
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