Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Доходи РФ від продажу газу та нафти у 2024 році зросли на 26%, - Reuters

Доходи РФ від продажу газу та нафти у 2024 році зросли на 26%, - Reuters

Марія Науменко
13 січня, 2025 понедiлок
13:23
Економіка Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі

У 2024 році доходи Росії від продажу нафти та газу до федерального бюджету збільшилися більш ніж на 26%, досягнувши 11,13 трлн рублів

Зміст

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що ці доходи залишаються для Кремля ключовим джерелом фінансування, забезпечуючи від третини до половини всіх надходжень до бюджету країни протягом останнього десятиліття.

Натомість у 2023 році Росія зазнала значного зниження доходів через падіння цін на нафту та скорочення експорту газу, що призвело до зменшення надходжень на 24%.

Попри санкції, Росія продовжує постачати нафту й газ до низки країн світу, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини.

  • 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.
  • Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
  • У вівторок, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
Теги:
Новини
Світ
Росія
газ
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Читайте також:
Дмитро Кулеба
Автор Катерина Ганжа
12 січня, 2025 неділя
Кулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.25
    Купівля 42.25
    Продаж 42.95
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 січня
13:42
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни у грудні зменшили кількість запущених дронів-камікадзе по Україні: розвідка Британії назвала ймовірну причину
13:41
Данія
У Данії заявили про готовність обговорити з адміністрацією Трампа інтереси безпеки в Арктиці
13:25
білоруські військові
У грудні Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових, - Гаюн
13:24
Євробачення
Євробачення-2025: претенденти на місце в десятці фіналістів Нацвідбору оприлюднили конкурсні пісні
13:03
соцмережа Х (Твіттер)
Бельгійська газета De Morgen видалила сторінку в Х "через токсичність та дезінформацію" у соцмережі Маска
13:01
Іран
В Ірані заявили про отримання їхніми військовими 1 тис. дронів, що літають більш як на 2 тис. км
12:38
Rheinmetall
Rheinmetall поставить 155-мм боєприпаси на €21 млн неназваному міжнародному замовнику
12:37
Огляд
"Барселона" - володар Суперкубка Іспанії
"Барселона" принизила "Реал" в Ель-Класіко, а потенційний суперник Усика переміг брутальним нокаутом. Головні новини світового спорту за тиждень
12:36
нафта танкер корабель
Нові санкції США: танкери з понад 2 млн барелів російської нафти, що прямували до портів Китаю, залишились у морі, - Bloomberg
12:21
У Києві затримали агентку ГРУ, яка готувала російську атаку дронами 1 січня
12:15
Радбез ООН
Радбез ООН за ініціативи України проведе засідання щодо злочинів РФ проти полонених
12:06
Іван Любиш-Кірдей
Поранений через удар РФ по Краматорську оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей заспівав із Жаданом
12:01
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Нардеп-"слуга" Веніславський: для дискусій про зниження мобілізаційного віку немає жодних підстав
12:00
OPINION
блог Вікторія Сюмар
Підхід Трампа може коштувати Америці глобального лідерства
11:56
Ексклюзив
Акція на підтримку військовополонених у Києві
"Полон вбиває! Алтай - це пекло!": у Києві відбулась акція на підтримку військовополонених
11:48
"єПідтримка"
Уряд спрямував на програму "Зимова єПідтримка" додаткові 5 млрд грн
11:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна може приєднатися до НАТО, якщо союзники будуть готові виявити сміливість, а Зеленський пропонує обмін солдатів КНДР. Акценти світових ЗМІ 13 січня
11:19
електроенергія
Через нічну атаку РФ на Житомирщині вранці запровадили аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі на 13 січня
11:07
ГУР запустило на порталі War & Sanctions розділ про російських виробників зброї: перша категорія - БПЛА
10:58
На фото прапор ОАЕ
ОАЕ відновлюють роботу посольства в Лівані після понад трьох років без дипвідносин
10:43
Євробачення
У Дії стартувало опитування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025
10:30
Ексклюзив
ЗСУ
Зараз головним викликом для ЗСУ є стримувати просування ворога в напрямку Курахового, - Згурець
10:08
Ексклюзив
окупанти танк
Росіяни намагаються обійти агломерацію Покровськ - Мирноград, до дороги залишається близько 2 км, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:07
Бійці ССО відбили тривалий штурм військових з КНДР на Курщині й ліквідували 18 бійців, один кореєць підірвав себе гранатою
10:06
Оновлено
Прапор Словаччини
МЗС Польщі заявило, що Варшава не закривала небо словацькій делегації, яка прямувала до Москви
10:03
OPINION
"Орбанізм" – це ракова пухлина Європи
09:55
Литва прапор
У Литві анонсували передачу Україні 4,5 тис. безпілотників
09:47
Арсен Альчиков
У Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху і радянський політв'язень Арсен Альчиков
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 січня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
09:29
НАТО починає масштабні навчання Steadfast Dart 2025 на території трьох країн Європи
09:18
Оновлено
В ОВА Дніпропетровщини відреагували на заяву голови облради про громади, до яких можуть діставати КАБи й артилерія РФ
09:10
На війні РФ проти України загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював у лавах ЗСУ
09:07
ппо
Українська ППО за ніч знищила 78 зі 110 ворожих безпілотників
08:48
Оновлено
Зоран Міланович, Хорватія
Президентські вибори у Хорватії: у другому турі переміг чинний очільник держави Міланович
08:47
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили по Херсону й Антонівці: постраждали цивільні, пошкоджено електро- і тепломережі
08:42
Росіяни перекидають до Криму системи ППО з інших ділянок фронту, - "Атеш"
08:40
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Росіяни заявили про атаку безпілотників на три регіони: під Воронежем лунали гучні вибухи
08:30
Оновлено
атака Запоріжжя 12.01.25
Атака РФ у ніч на 13 січня: в Запоріжжі є постраждалі, на Сумщині загорівся оздоровчий дитячий центр
08:18
коронавірус
У Китаї запевнили, що не виявили жодних нових небезпечних вірусних інфекцій
08:14
Оновлено
За добу на фронті сталося 140 боєзіткнень, майже 60 з них - на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV