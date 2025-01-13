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The Independent: Британські війська повинні приєднатися до миротворчої місії в Україні після війни, стверджують колишні міністри оборони

Анна Фечан
13 січня, 2025 понедiлок
14:26
Статті Війна в Україні

Очікується, що Володимир Зеленський порушить це питання під час майбутнього візиту Кіра Стармера до Києва

Зміст

Еспресо наводить переклад статті The Independent.

Два колишні міністри оборони Великої Британії приєдналися до закликів включити британські війська до миротворчої місії в повоєнній Україні.

Борис Джонсон, який був прем'єр-міністром, коли Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року, серед тих, хто нещодавно запропонував, щоб британські війська стали частиною європейських сил, які охоронятимуть кордон України під час майбутнього припинення вогню з Росією.

За повідомленнями, французький президент Емманюель Макрон у грудні відвідав Варшаву, щоб обговорити цю ідею з Дональдом Туском, оскільки Європа готується до приходу до влади адміністрації Дональда Трампа, яка може підірвати підтримку Києва з боку Заходу. Але прем'єр-міністр Польщі поспішив уточнити, що таких планів не існує.

Напередодні очікуваної зустрічі з сером Кіром Стармером, президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам цього тижня, що планує порушити це питання під час майбутнього візиту прем'єр-міністра Великої Британії до Києва.

Виступаючи напередодні візиту, два колишні міністри оборони від Консервативної партії - Грант Шаппс і сер Гевін Вільямсон - закликали сера Кіра підтримати такий план.

Сер Гевін, який обіймав цю посаду протягом 18 місяців в уряді Терези Мей, заявив в інтерв'ю газеті Telegraph: "Це, безумовно, те, що я б підтримав. Очевидно, що ми всі хочемо досягти відновлення миру в Україні, і важливо, щоб це було зроблено лише в інтересах України." 

Він додав: "У майбутньому буде надзвичайно важливо, щоб безпека України була гарантована іншими, чи то через НАТО, чи то через такі країни, як Велика Британія, які можуть бути надійними партнерами."

Грант Шаппс, який обіймав посаду міністра оборони протягом року до того, як втратив своє місце на загальних виборах у липні, сказав газеті: "Участь британських військ у післявоєнних миротворчих силах, безсумнівно, була б позитивним кроком, але це лише поверхневе рішення того, що дійсно потрібно Україні."

"Велика Британія була у центрі підтримки України проти варварського і незаконного вторгнення Путіна, і тепер ми повинні очолити ініціативу, пропонуючи рішучий і непохитний шлях до членства в НАТО. Будь-які інші дії були б зрадою української відваги та принципів, які ми прагнемо захищати".

У рамках свого "плану перемоги", викладеного в жовтні, Зеленський вимагав безумовного запрошення до НАТО, а також прийняття підконтрольних Києву частин України "під парасольку НАТО", що дозволило б йому пізніше "дипломатичним шляхом" вести переговори про повернення решти територій.

Третя частина плану Зеленського, в якій він пропонує "стримування" через "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", містить таємний додаток, який було передано лише союзникам у США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.

Путін намагався використати міцні зв'язки України з НАТО як виправдання для початку свого вторгнення, а Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на план Зеленського, звинувативши Київ у "підштовхуванні НАТО до прямого конфлікту з нашою країною".

За оцінками західної розвідки, загальна кількість жертв війни перевищила мільйон з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року, а російські втрати в останні місяці перевищують 2 000 осіб на день, оскільки Путін намагається досягти максимальних результатів напередодні інавгурації Трампа.

Кір Стармер неодноразово наполягав на "залізній" підтримці України з боку його уряду, а невдовзі після вступу на посаду домігся від НАТО підтвердження "незворотності" шляху Києва до членства в Альянсі.

Теги:
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Суспільство
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Велика Британiя
Світ про Україну
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