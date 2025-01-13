"Полон вбиває! Алтай - це пекло!": у Києві відбулась акція на підтримку військовополонених
Уранці понеділка, 13 січня, у центрі Києва родичі та друзі українських військових, що перебувають у російському полоні, вийшли на мирну акцію підтримки
Про це повідомляє Еспресо ТБ.
Родичі та друзі військовополонених розповідають, що звільнені з полону бійці під час крайнього обміну повідомили, що частину українських військових росіяни почали переводити у табори в Алтайському краї.
Раніше українських військових тримали у в'язницях на тимчасово окупованих територіях та у Росії, але не настільки далеко.
Протестувальники зазначають, що причини переводу поки що невідомі та незрозумілі.
- Також раніше, 9 січня, родини українських військовополонених провели чергову мирну акцію поблизу Верховної Ради України. Сімʼї морських піхотинців, яких досі не вдалося повернути з російського полону, виходять мітингувати щодня, починаючи із травня. Тепер до них приєдналися родини захисників Маріупольського гарнізону.
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