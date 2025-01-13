"Полон вбиває! Алтай - це пекло!": у Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

Про це повідомляє Еспресо ТБ.

Родичі та друзі військовополонених розповідають, що звільнені з полону бійці під час крайнього обміну повідомили, що частину українських військових росіяни почали переводити у табори в Алтайському краї.

Раніше українських військових тримали у в'язницях на тимчасово окупованих територіях та у Росії, але не настільки далеко.

Протестувальники зазначають, що причини переводу поки що невідомі та незрозумілі.