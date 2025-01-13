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Головна Спорт "Барселона" принизила "Реал" в Ель-Класіко, а потенційний суперник Усика переміг брутальним нокаутом. Головні новини світового спорту за тиждень
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"Барселона" принизила "Реал" в Ель-Класіко, а потенційний суперник Усика переміг брутальним нокаутом. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
13 січня, 2025 понедiлок
12:37
Спорт "Барселона" - володар Суперкубка Іспанії

У матчі за Суперкубок Іспанії "Барселона" розгромила "Реал", австралійський боксер Джей Опетая переміг нокаутом в бою за титул IBF у першій важкій вазі, а португальський футболіст Кріштіану Роналду встановив новий бомбардирський рекорд

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"Барселона" розбила "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії

12 січня у Джидді (Саудівська Аравія) відбувся фінальний матч Суперкубка Іспанії. На шляху до вирішального матчу "Реал" у півфіналі переміг "Мальорку" - 3:0, а "Барселона" здолала "Атлетик" - 2:0. 

"Реал" вдало розпочав фінал та вийшов уперед вже на 5-й хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе. Проте, "Барселона" швидко відігралася, а до перерви довела рахунок до розгромного. Голи забили Ламін Ямаль, Роберт Левандовські, Рафінья та Алехандро Бальде. На початку другого тайму Рафінья відзначився вдруге та зробив становище мадридців ще складнішим. 

Роберт Левандовські (ліворуч), "Барселона" - "Реал"

Роберт Левандовські (ліворуч), "Барселона" - "Реал", фото: Getty Images

Команда Карло Анчелотті отримала шанс на порятунок на 56-й хвилині, коли опинилася у більшості через вилучення голкіпера "Барси" Войцеха Щенсни. Проте "Реал" спромігся забити лише одного разу, коли на 60-й хвилині м'яч у сітку відправив Родріго. Український голкіпер мадридців Андрій Лунін залишився у запасі, ворота захищав бельгієць Тібо Куртуа. 

"Барселона" перемогла "Реал" 5:2 та здобула Суперкубок Іспанії. Каталонці виграли цей трофей у 15-те, у мадридців - 13 титулів. Каталонці виграли перший турнір під керівництвом німецького тренера Ганса-Дітера Фліка.  

Потенційний суперник Усика виграв чемпіонський бій нокаутом 

Джей Опетая та Девід Ніка (праворуч)

Джей Опетая та Девід Ніка (праворуч), фото: Getty Images

8 січня австралійський боксер Джей Опетая нокаутував новозеландця Девіда Ніку та захистив титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) у першій важкій вазі (до 90,7 кг). 

Бій відбувся у Бродбічі (Австралія). Опетая у четвертому раунді відправив Ніку в нокдаун, а потім кинувся добивати суперника та жорстко нокаутував його. Новозеландець після цього не міг кілька хвилин звестися на ноги. 

29-річний Джей Опетая здобув 27-му перемогу на професійному рингу, 21 бій він виграв нокаутом та не зазнав жодної поразки.  

Після поєдинку австралієць кинув виклик 33-річному мексиканцю Хільберто Раміресу, який володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) є 34-річний вірменин Ноель Мікаелян. 

Промоутер Джея Опетаї британець Едді Хірн заявив про бажання, після того, як австралієць стане абсолютним чемпіоном світу, організувати йому бій з Олександром Усиком. Про намір зустрітися з українцем неодноразово казав і сам Опетая.  

37-річний Усик у 2018-2019 роках був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі та після першого бою з британцем зібрав усі титули в хевівейті. Наразі українець володіє титулами WBC, WBA та WBO. Раніше промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявляв, що Олександр Усик розглядає можливість повернення у крузервейт.

11 січня Усик та Опетая зустрілися на церемонії нагородження журналу The Ring у Лондоні, на якій українець отримав звання найкращого боксера 2024 року. 

Кріштіану Роналду встановив новий бомбардирський рекорд 

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду, фото: Getty Images

9 січня португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забиває на професійному рівні 24 роки поспіль. У матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср", за який грає Роналду, переміг "Аль-Охдуд" з рахунком 3:1. 39-річний португалець вийшов у стартовому складі, а на 42-й хвилині реалізував пенальті та забив свій перший гол у 2025 році.

Роналду забиває голи кожного року, починаючи з 2002-го. Загалом на рахунку португальського гравця 917 забитих мʼячів в кар’єрі за клуби та збірну. Нападник став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки поспіль.

Дешам оголосив, що після ЧС-2026 залишить збірну Франції

Дідьє Дешам

Дідьє Дешам, фото: Getty Images

8 січня головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам заявив, що залишить посаду після чемпіонату світу 2026. За його словами, після завершення контракту зі збірною Франції у 2026 році він має намір піти з національної команди.  

"Це буде 2026 рік. Я планую працювати до наступного чемпіонату світу та на цьому зупинитися. Ви повинні у певний момент сказати "стоп". 14 років — це багато. Я тут не задля рекордів. Найважливіше, що збірна Франції впродовж багатьох років залишається на вершині", - сказав Дешам.

56-річний Дідьє Дешам очолив збірну Франції у 2012 році. Під його керівництвом вона виграла чемпіонат світу 2018 та Лігу націй 2022. На ЧС-2022 та Євро-2016 французи здобули срібні медалі. 

Крім збірної Франції Дешам очолював французькі "Монако" і "Марсель" та італійський "Ювентус". 

Збірна Франції є потенційним суперником збірної України у кваліфікації ЧС-2026. Вона потрапить в одну групу з командою Серія Реброва, якщо у березні переможе у чвертьфіналі Ліги націй Хорватію. Також з українцями в групі зіграють Азербайджан та Ісландія.

Відбувся 4-й етап Кубка світу з біатлону

Дмитро Підручний (ліворуч), Тарьєй Бьо, Стурла Легрейд та Йоганнес Бьо (з прапором України)

Дмитро Підручний (ліворуч), Тарьєй Бьо, Стурла Легрейд та Йоганнес Бьо (з прапором України), фото: Getty Images

У Обергофі (Німеччина) з 9 до 12 січня відбувся перший у 2025 році етап Кубка світу з біатлону. У жінок переможницею спринту стала Паула Боте з Франції. У гонці переслідування вона не втрималася навіть серед призерів та через п'ять промахів скотилася на 14-те місце. Золоту медаль виграла інша француженка - Лу Жанмонно, яка розпочинала перегони сьомою.  

У чоловічому спринті перемогу здобув Кентен Фійон Майє, а українець Дмитро Підручний фінішував четвертим та повторив своє найкраще досягнення в особистих змаганнях на Кубку світу. У пасьюті він став шостим, а виграв гонку на 12,5 км норвежець Стурла Легрейд.  

Етап в Обергофі завершився командними стартами.  У змішаній естафеті перемогла збірна Швеції, а в одиночній змішаній - Фінляндія. 

У загальному заліку Кубка світу серед жінок лідирує німкеня Франциска Пройсс, а у чоловіків першим йде норвежець Йоганнес Бьо. 

"Мілан" здобув перший титул під керівництвом Сержіу Консейсау

"Мілан" - володар Суперкубка Італії

"Мілан" - володар Суперкубка Італії, фото: Getty Images

6 січня "Мілан" переміг "Інтер" у фіналі Суперкубка Італії та здобув перший трофей під керівництвом нового головного тренера - португальця Сержіу Консейсау. У матчі, який відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) "Інтер" вийшов вперед наприкінці першого тайму завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Одразу по перерві Мехді Теремі збільшив перевагу команди Сімоне Індзагі. 

"Мілан" у другому таймі здійснив камбек. На 52-й хвилині Тео Ернандес скоротив відставання. На 80-й хвилині Крістіан Пулішич зрівняв рахунок. А у компенсований арбітром час Таммі Ебрахам приніс "россо-нері" перемогу. 

"Мілан" переграв "Інтер" 3:2 та здобув перший трофей під керівництвом нового головного тренера Сержіу Консейсау, який 30 грудня замінив на цій посаді іншого португальця Паулу Фонсеку, що раніше очолював "Шахтар". "Мілан" здобув Суперкубок Італії увосьме, загалом цей титул став для клубу 50-м в історії. 

У півфіналі "Мілан" переграв "Ювентус" - 2:1, а "Інтер" здолав "Аталанту" - 2:0.

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Кріштіану Роналду
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