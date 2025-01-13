Україна отримає пакет гуманітарної допомоги від ЄС на €148 млн

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Нове фінансування у розмірі 148 млн євро продовжить підтримку життєво необхідної гуманітарної допомоги в Україні та Молдові, а загальний обсяг гуманітарної допомоги, виділеної Європейською Комісією, перевищить 1,1 млрд євро", - йдеться на сайті інституції.

Зокрема, у межах нового пакету допомоги 140 млн євро виділяється суто на гуманітарні проєкти в Україні.

Згідно з повідомленням, кошти спрямують на надання невідкладної допомоги, включаючи продовольство, житло, чисту воду, охорону здоров'я та підготовку до зими. Ключовим пріоритетом є підтримка вразливих верств населення в регіонах сходу та півдня України, які найбільше постраждали від війни.

Водночас 8 млн євро допомоги отримає Молдова.

"Підтримка буде зосереджена на допомозі українським біженцям та молдовським громадам, що їх приймають, з пріоритетом на грошову допомогу, доступ до критично важливих послуг, таких як охорона здоров'я та освіта, а також психосоціальну підтримку", - пояснили в Єврокомісії.