Україна отримає пакет гуманітарної допомоги від ЄС на €148 млн
У понеділок, 13 січня, Європейська комісія оголосила про виділення Україні нового пакету гуманітарної допомоги загальною вартістю 148 млн євро
Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
"Нове фінансування у розмірі 148 млн євро продовжить підтримку життєво необхідної гуманітарної допомоги в Україні та Молдові, а загальний обсяг гуманітарної допомоги, виділеної Європейською Комісією, перевищить 1,1 млрд євро", - йдеться на сайті інституції.
Зокрема, у межах нового пакету допомоги 140 млн євро виділяється суто на гуманітарні проєкти в Україні.
Згідно з повідомленням, кошти спрямують на надання невідкладної допомоги, включаючи продовольство, житло, чисту воду, охорону здоров'я та підготовку до зими. Ключовим пріоритетом є підтримка вразливих верств населення в регіонах сходу та півдня України, які найбільше постраждали від війни.
Водночас 8 млн євро допомоги отримає Молдова.
"Підтримка буде зосереджена на допомозі українським біженцям та молдовським громадам, що їх приймають, з пріоритетом на грошову допомогу, доступ до критично важливих послуг, таких як охорона здоров'я та освіта, а також психосоціальну підтримку", - пояснили в Єврокомісії.
- 9 січня голова міністерства оборони Сполучених Штатів під час засідання "Рамштайн" оголосив новий пакет військової допомоги для України від США на $500 млн.
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