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Головна Культура Видавництво "Каламар" вилучило з продажу книжку Валерії Кисельової-Саврасової, яка просуває російську культуру за кордоном

Видавництво "Каламар" вилучило з продажу книжку Валерії Кисельової-Саврасової, яка просуває російську культуру за кордоном

Дар'я Тарасова
13 січня, 2025 понедiлок
14:35
Культура

Книжку "Маленький козак" про українського хлопчика, що виріс за кордоном, від Валерії Кисельової-Саврасової, яка живе в Іспанії та видає книжки російською, вилучили з продажу

Зміст

Про це видавництво "Каламар" повідомило на facebook.

Видавництво "Каламар", яке минулого тижня оголосило передзамовлення на книжку "Маленький козак" Валерії Кисельової-Саврасової, вилучило книжку з продажу. Рішення стало відповіддю на обурення українців, які звернули увагу на те, що авторка, уродженка Одеси, яка нині живе в Іспанії, співпрацює з Росією та публікує книжки для російської аудиторії за кордоном.

"Наразі ми вилучаємо книгу з продажу і зупиняємо співпрацю. Звісно, це втрати для видавництва, проте для нас у цій ситуації головне цінності, а вони завжди на стороні української книги та культури. Ця ситуація могла статись з кожним видавництвом, адже дії авторки тексту були вчинені саме після перевірки та підписання контракту", - зазначили у видавництві "Каламар".

Видавці зауважили, що на майбутнє додають до всіх авторів вимогу — заборону співпраці з російськими або пов’язаними з РФ видавництвами.

Відомо, що у швейцарському видавництві Sandermoen publishing у 2024 році вийшла книжка Валерії Кисельової-Саврасової "Васька-эмигрант" російською мовою. Книжка, згідно з описом, розповідає про кота Василя Огурцова, який з родиною емігрує до Іспанії і "важко адаптується до нової їжі та нових сусідів".

Фото: скриншот з instagram Валерії Кисельової-Саврасової

Видавництво Sandermoen publishing, як зазначає бук-блогерка Тетяна Гонченко, розташоване в Європі і "спеціалізується на виданні виключно російськомовних книжок (тобто штовхає російську культуру в маси за кордоном), переважно російських авторів-емігрантів та з ілюстраціями російських ілюстраторів".

Також на офіційному майданчику Prozorro - Zakupki.ua - видно, що на видання "Маленького козака" Український інститут книги планував витратити 276 тис. грн.

У видавництві "Каламар" зауважили, що "ніяк не очікували, що вже після підписання контракту з європейськими партнерами, авторка тексту (з якою у нас немає прямого контракту, вона — підрядник європейської агенції, з якою якраз ми і маємо контракт) вирішить випустити книгу для російської аудиторії у швейцарському видавництві".

Фото: скриншот з instagram Валерії Кисельової-Саврасової

Проте перший допис про видання книжки "Васька-эмигрант" зʼявився на сторінці Кисельової-Саврасової ще у липні 2024 року, а також згодом у серпні і жовтні.

Фото: скриншот з instagram Валерії Кисельової-Саврасової

Видавництво також уточнило, що ідея створення книжки виникла в іспанської ілюстраторки Raquel Bonita у 2020 році, після чого вона шукала автора тексту, який би доповнив її ілюстрації.

"Валерія стала авторкою текстової частини книги, написавши історію боротьби матері-українки за збереження культурної спадщини своєї країни у житті свого сина. З початком повномасштабного вторгнення книга набула ще більшої ваги, хоча і не отримала підтримки місцевих зарубіжних видавництв. Саме ілюстраторка представила команді "Каламар" макет готової книги на книжковій виставці в Болоньї у 2023 році", - додали у видавництві.

Як зазначається в описі книжки, "Маленький козак"  — "історія українського хлопчика, що виріс за кордоном".

"Від маминої колискової до відкриття української ідентичності — Богдан проходить шлях до усвідомлення свого коріння, знайомиться з історією та культурою Батьківщини", - йдеться в описі.
 

Теги:
Новини
Суспільство
скандал
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