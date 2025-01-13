В Ірані заявили про отримання їхніми військовими 1 тис. дронів, що літають більш як на 2 тис. км
Іранська армія в понеділок 13 січня отримала тисячу нових безпілотників, які мають дальність понад 2 тис. км
Про це повідомило напівофіційне інформаційне агентство Ірану Tasnim та Reuters.
Зазначено, що безпілотники доставили в різні місця в Ірані, адже Тегеран готується "до посилення тертя з заклятим ворогом Ізраїлем і Сполученими Штатами за нового президента США Дональда Трампа".
В інформагентстві Ірану стверджують, що поставлені безпілотники мають "високу руйнівну силу", та призначені для спеціальних місій, посилюючи можливості розвідки та моніторингу кордонів.
"Унікальні особливості дронів, зокрема дальність понад 2000 кілометрів, висока руйнівна сила, здатність проходити через оборонні шари з низьким поперечним перерізом радара та автономний політ, не тільки збільшують глибину розвідки та моніторингу кордонів, але й підвищують бойову здатність флоту безпілотників армії у протистоянні віддаленим цілям", - написали в Tansim.
- 12 січня Іран розпочав масштабні навчання з протиповітряної оборони під кодовою назвою Eqtedar (Могутність), що зосереджені на захисті критичної інфраструктури.
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