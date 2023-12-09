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Транспортний колапс: що відомо про закриття 6 станцій синьої гілки метрополітену Києва

9 грудня, 2023 субота
19:48
Новини Віктор Брагінський, Віктор Виговський, Руслан Кандибор

Гідроізоляція перегону між станціями Либідська та Деміївська передбачена за всіма нормами будівництва метрополітену

Чи дійсно були проведені роботи щодо захисту всієї поверхні заглибленого об'єкта, який контактує з грунтом, дізнаються за декілька місяців, після вивчення документації та аналізу будівництва даної ділянки. Про це керівництво столичного метрополітену й голова профільного депатараменту КМДА розповіли на брифінгу в суботу, 9 грудня 2023 року, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Вона (гідроізоляція - ред.) була передбачена проєктом. А була вона зроблена чи ні - буде встановлено профільною ліцензованою установою, яка буде проводити аналіз. Після офіційного звіту профільної установи ми отримаємо відповідь", - зазначив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Водночас, Брагінський зазначає, що про проблему доповіли на прикінці листопада. До цього, проблем у тунелі метро фахівці не спостерігали. Працівники метро намагалося самостійно подолати наслідки, проте з'являлись нові тріщини. 

"Ми звернулись до профільного інституту (Державний НДІ будівельних конструкцій, - ред.), який провів аналіз і зробив висновок, що це 4-та категорія ризику", - додав Брагінський.

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Епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Після закриття метро ситуація покращилась. Прогресу серед тріщин у тунелі не спостерігається. Крім того, стабілізувався потік води та зменшується винос піску, поінформував директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Зараз розробляються заходи перших протиаварійних робіт, зокрема підсилення тунелю зсередини. Паралельно розробляють план дій з проведення робіт ззовні (стабілізація грунту, гідроізоляція). 

Разом із тим, ГО "Пасажири Києва" повідомили, що мають інформацію з власних джерел щодо інших проблемних ділянок метро:

1. "Героїв Дніпра" - "Мінська" — просідання тунелів

2. "Почайна" - "Контрактова площа" — просідання тунелів, порушення габариту, через неякісну конструкцію тунелів

3. "Васильківська" - "Виставковий центр" — просідання тунелів

4. "Львівська брама" - "Золоті ворота" — збільшення притоку ґрунтових вод (через будівництва поруч)

5. "Осокорки" - "Харківська" — низька якість тунелів під час будівництва

6. "Бориспільська" - "Червоний Хутір" — просідання тунелів

7. "Дніпро" - "Гідропарк" — аварійний стан мосту Метро

Це питання прокоментував головний інженер столичної підземки Віктор Виговський:

“Що стосується питань інших перегонів. Ця вся ситуація нам відома і вона знаходиться під контролем. Там (на лівому березі Києва, - ред.) немає раптовості”.

“Одномоментного колапсу не буде. Будуть виконуватися роботи планово. І все буде зроблено для того, аби не створювати труднощі для переміщення пасажирів у метро", - наголосив Кандибора.

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