Поранений через удар РФ по Краматорську оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей заспівав із Жаданом
Оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей, який місяць, до 23 вересня, перебував у комі після поранення, а нині залишається в реанімації, заспівав з військовим та письменником Сергієм Жаданом
Відео Іван Любиш-Кірдей поділився у facebook.
Оператор агентства новин Reuters Іван Любиш-Кірдей, який 24 серпня 2024 року внаслідок удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську отримав важкі поранення, заспівав із Сергієм Жаданом. Разом з військовослужбовцем, письменником і музикантом Любиш-Кірдей виконав пісню "Мальви". З чоловіками була і донечка оператора, яка підспівувала під акомпанемент батька.
Оператор зазначив, що наразі ще перебуває у реанімації.
"Я тепер доступний хоча б через фб і ще в реанімації, але з Жаданом заспівали. Осьо вам "Мальви" в новій версії", - підписав відео Любиш-Кірдей.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
- Увечері 26 серпня стало відомо, що кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей.
- Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти.
- 23 вересня оператор інформагенції Reuters Іван Любиш-Кірдей вийшов із коми та був відключений від апарата штучної вентиляції легень. Однак тоді він був без свідомості.
- 3 жовтня Любиш-Кірдей прийшов до тями й заговорив.
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