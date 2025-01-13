Поранений через удар РФ по Краматорську оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей заспівав із Жаданом

Відео Іван Любиш-Кірдей поділився у facebook.

Оператор агентства новин Reuters Іван Любиш-Кірдей, який 24 серпня 2024 року внаслідок удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську отримав важкі поранення, заспівав із Сергієм Жаданом. Разом з військовослужбовцем, письменником і музикантом Любиш-Кірдей виконав пісню "Мальви". З чоловіками була і донечка оператора, яка підспівувала під акомпанемент батька.

Оператор зазначив, що наразі ще перебуває у реанімації.

"Я тепер доступний хоча б через фб і ще в реанімації, але з Жаданом заспівали. Осьо вам "Мальви" в новій версії", - підписав відео Любиш-Кірдей.