Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.



"У Миколаєві лунають вибухи. Залишайтесь в укриттях", - написав мер Миколаєва.



Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили о 19:54.





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