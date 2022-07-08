Про це повідомило Суспільне в телеграмі.

"У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога", - зазначили у ЗМІ.

У телеграмі "єТривоги" також попередили про вибухи в Миколаєві й закликали українців бути обережними.

6 - 7 липня на Миколаївщині окупанти обстріляли будинки, магазин, фермерське господарство, городи й поля та спричинили пожежі.

6 липня росіяни поранили 18 мирних мешканців Миколаївщини.

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