У Миколаєві лунають вибухи
У Миколаєві близько 6:32 8 липня було чутно вибухи
Про це повідомило Суспільне в телеграмі.
"У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога", - зазначили у ЗМІ.
У телеграмі "єТривоги" також попередили про вибухи в Миколаєві й закликали українців бути обережними.
- 6 - 7 липня на Миколаївщині окупанти обстріляли будинки, магазин, фермерське господарство, городи й поля та спричинили пожежі.
- 6 липня росіяни поранили 18 мирних мешканців Миколаївщини.
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