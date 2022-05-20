У Миколаєві пролунали вибухи, сигналу про повітряну тривогу - не було
Ввечері 20 травня у Миколаєві пролунали вибухи
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Вибухи у місті пролунали близького 20:00.
"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон", - написав мер.
Інформації про постраждалих немає. У місті не оголошували повітряну тривогу.
- За час повномасштабної агресії Росії на Миколаївщині окупанти вбили 255 людей і зруйнували 3,5 тис. будівель.
- На Херсонщині рашисти змушують засуджених у колоніях, яких не евакуювали, копати траншеї, а нескореним прострілюють ноги. Окупанти навіть готові взяти їх до лав армії РФ.
- 20 травня стало відомо, що у Херсоні росіяни збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання. Також військові РФ заблокували всі виїзди на підконтрольну Україні територію.
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