У Миколаєві пролунали вибухи, сигналу про повітряну тривогу - не було

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вибухи у місті пролунали близького 20:00.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон", - написав мер.

Інформації про постраждалих немає. У місті не оголошували повітряну тривогу.

За час повномасштабної агресії Росії на Миколаївщині окупанти вбили 255 людей і зруйнували 3,5 тис. будівель.

На Херсонщині рашисти змушують засуджених у колоніях, яких не евакуювали, копати траншеї, а нескореним прострілюють ноги. Окупанти навіть готові взяти їх до лав армії РФ.

20 травня стало відомо, що у Херсоні росіяни збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання. Також військові РФ заблокували всі виїзди на підконтрольну Україні територію.

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