Окупанти заблокували всі виїзди з Херсонщини на підконтрольну Україні територію,- ОК "Південь"

Про це повідомило ОК "Південь".

Оперативне командування зазначило, що окупанти вдались до таких дій, бо не мають інших варіантів боротьби.

"На окупованій Херсонщині місцеві мешканці, незважаючи на тиск та погрози рашистів, відзначили День вишиванки. В соцмережах і просто по населених пунктах поширювали фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до дому, плакати і графіті про свою проукраїнську позицію і про те, що Херсонщина – це Україна", - йдеться у повідомленні.

Додають, що на Миколаївщині ворог не веде активних наступальних дій. Окупанти намагаються укріпити оборонні рубежі.

В ніч на 20 травня українські ракетно-артилерійськими підрозділи разом з авіацією знищили, щонайменше, ще 1 танк Т-72, ще 1 реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку. Остаточні втрати ворога уточнюються.

За час повномасштабної агресії Росії на Миколаївщині окупанти вбили 255 людей і зруйнували 3,5 тис. будівель.

На Херсонщині рашисти змушують засуджених у колоніях, яких не евакуювали, копати траншеї, а нескореним прострілюють ноги. Окупанти навіть готові взяти їх до лав армії РФ.

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