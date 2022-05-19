Про це інформує на сторінці у фейсбук керівниця пресслужби Херсонської міської ради Гаяне Оганесян.

"Засуджених Дар'ївкої виправної колонії 10, які готові були захищати свою Батьківщину, російські військові переміщують у 90 колонію й примушують копати траншеї. Нескореним прострілюють ноги. На базі 10 колонії будуть розташовані бокси для ремонту військової техніки РФ. Окупанти готові дати засудженим зброю, аби ті виступали під триколором проти армії України. Співробітники, яким вдалося утекти – переховуються, бо їх примушують до співпраці з окупантами", – пише Гаяне Оганесян.

Керівниця пресслужби розповіла, що йдеться про життя працівників та засуджених в регіоні, яких так і не евакуювали, а це близько 3 тисяч людей.

Гаяне Оганесян закликала вивезти засуджених і працівників СІЗО та колоній Херсонщини, адже це може закінчитися смертями.

"Днями у Херсонському СІЗО російські військові били усіх чоловіків, які знаходяться під слідством. Крики людей, над якими знущалися окупанти, чули мешканці навколишніх будинків, адже СІЗО знаходиться у центрі міста. Жінки на щастя не постраждали. Поки не постраждали", – додає керівниця пресслужби Херсонської міської ради.

9 березня до будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися російські військові.

11 травня у СІЗО окупованого Херсона росіяни вбили ув'язненого нібито за висловлювання обурення та викрали начальника установи, зв'язку з ізолятором нема.

Росіяни 18 травня обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, унаслідок чого загинув цивільний, іще п'ятьох людей ушпиталили з пораненнями.

Сергій Хлань, депутат Херсонської облради розповів, що окупант продовжує залякувати та погрожувати мешканцям Херсонщини, українських активістів звозять до Нової Каховки на допити та катування, деяких людей везуть до Криму.

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