Про це інформують ЗМІ.

В місті пролунало декілька вибухів. Офіційної інформації - поки немає.

У Миколаєві повітряну тривогу оголосили о 5:15. Нині повітряна тривога оголошена на всій території України.

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