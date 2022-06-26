У Миколаєві пролунали вибухи, - ЗМІ
Вранці 26 червня у Миколаєві пролунало кілька вибухів
Про це інформують ЗМІ.
В місті пролунало декілька вибухів. Офіційної інформації - поки немає.
У Миколаєві повітряну тривогу оголосили о 5:15. Нині повітряна тривога оголошена на всій території України.
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