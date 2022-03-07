У Миколаєві росіяни влучили ракетою в казарму, загинуло 8 українських військових, 19 – поранено, - голова ОВА

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV

"О 5-й ранку ворог атакував наше місто. Підло та цинічно, коли люди спали. Крилата ракета "Калібр" полетіла до 79-ї бригади, де солдати в казармі просто спали. У підсумку вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. Щодо мирних мешканців, збираємо дані. Рідкі засранці, злий неймовірно. Але ми їм все повернемо", - зазначив очільник області.

Віталій Кім зазначив, що сьогодні у ворога було завдання взяти місто і вони наступали із трьох напрямків, але артилерія ЗСУ героїчно відбила місто:

"Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту. Є збитки по інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви – це жахливо…".

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, ворог також намагався захопити аеропорт у Миколаєві ,але українські війська відбили його.

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