У Миколаєві росіяни влучили ракетою в казарму, загинуло 8 українських військових, 19 – поранено, - голова ОВА
Ще восьмеро українських воїнів вважаються такими, що пропали без вісті.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV
"О 5-й ранку ворог атакував наше місто. Підло та цинічно, коли люди спали. Крилата ракета "Калібр" полетіла до 79-ї бригади, де солдати в казармі просто спали. У підсумку вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. Щодо мирних мешканців, збираємо дані. Рідкі засранці, злий неймовірно. Але ми їм все повернемо", - зазначив очільник області.
Віталій Кім зазначив, що сьогодні у ворога було завдання взяти місто і вони наступали із трьох напрямків, але артилерія ЗСУ героїчно відбила місто:
"Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту. Є збитки по інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви – це жахливо…".
- Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, ворог також намагався захопити аеропорт у Миколаєві ,але українські війська відбили його.
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