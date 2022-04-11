У Миколаєві стався вибух, поранена одна людина, - Кім
У Миколаєві прогримів сильний вибух, повідомляється про потерпілого
Про це написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки". - зазначив він.
Кім додав, що в результаті вибуху сталася пожежа в лісі. Її уже ліквідували.
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