У Миколаєві відкриють три пункти щеплень проти коронавірусу для дітей

Про це у Facebook написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.



“В Україні вакцинувати від "ковіду" почали дітей віком від 12 років. Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2”, - заявив міський голова.



За його словами, відповідні документи вже подали до Міністерства охорони здоров'я.



Сєнкевич додав, що у Миколаєві щеплення вже отримали 633 дитини (це 2,2% від кількості жителів міста віком від 12 до 18 років).

Нагадаємо, за минулу добу, 14 листопада, у Миколаєві виявили 844 випадки коронавірусу. Померли 17 людей, видужали 779 осіб.

13 жовтня МОЗ дозволило вакцинацію дітей віком від 12 років.