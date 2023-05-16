Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Водночас на Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації, є пошкодження магістральної лінії електропередачі.

"Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає", - розповіли у відомстві.

Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

"Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині", - повідомили в Міненерго й зазначили, що нині всі абоненти в регіоні вже зі світлом.