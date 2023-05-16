У Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці після масованого російського обстрілу в ніч на 16 травня
Унаслідок масованої ворожої атаки, яка сталася в ніч на 16 травня, влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури України не зафіксовано
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Водночас на Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації, є пошкодження магістральної лінії електропередачі.
"Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає", - розповіли у відомстві.
Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
"Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині", - повідомили в Міненерго й зазначили, що нині всі абоненти в регіоні вже зі світлом.
- Уночі окупанти атакували Київ крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками.
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