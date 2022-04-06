У Міненерго запевнили, що не будуть підвищувати тарифи на газ і електроенергію
Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що у міністерстві зараз не обговорюють підвищення тарифів, натомість йдеться про механізми, як забезпечити роботу всіх систем
Про це Герман Галущенко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати - подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення", - сказав він.
Відзначимо, термін річних газових контрактів, в яких зафіксована ціна газу для населення, закінчується 30 квітня 2022 року.
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