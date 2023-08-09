У Мінфіні сказали, хто має найбільший вплив на митницю

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зазначається, що на уточнювальне питання, які саме правоохоронці контролюють українську митницю, міністр відповів "усі, одні меншою мірою, інші більшою мірою".

"Найбільший вплив на митницю мають представники правоохоронних органів, я не буду їх називати. Можете перелічити всі, от ви можете перелічити всі правоохоронні органи України – всі вони мають безпосереднє відношення до митниці", - сказав Марченко.

На запитання щодо впливу на митницю заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який координує діяльність правоохоронних органів, Марченко відповів, що він не може визначити роль Татарова.

"Я не можу сказати, яка роль Татарова в цих процесах. Тому що я не можу ідентифікувати. Я не спілкуюся безпосередньо з паном Татаровим. Можливо, по якихось питаннях у нас є спілкування. Але конкретно по цих питаннях я з ним не спілкуюся", - сказав міністр.