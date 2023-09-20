У Мінкульті розповіли про переваги внесення пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв розповів, які можливості відкриває внесення пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Про це Карандєєв повідомив в етері на радіо Культура, передає Урядовий портал.
За його словами, включення українських пам'яток до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дає можливість отримувати додаткову фінансову та технічну підтримку, яка дозволяє реалізовувати різні заходи для збереження та захисту спадщини України. Зокрема, реставрувати об'єкти із залученням іноземних фахівців.
Крім того, включення до списку об'єктів, які перебувають під загрозою, свідчить про готовність міжнародних організацій підтримати Україну та допомогти із захистом та збереженням культурної спадщини.
"Це також надає Україні додаткові юридичні аргументи для збору доказів агресії Росії проти культурної спадщини України, оскільки РФ порушує міжнародне право, зокрема Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів", - розповів Карандєєв.
Т.в.о. міністра сподівається, що підтримка ЮНЕСКО залишатиметься стійкою і посилюватиметься.
"МКІП спільно з експертами активно працює над включенням інших пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Зокрема, вже готуються документи для включення Історичного центру Чернігова до цього списку", - додав він.
- У січні історичний центр Одеси включили до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою. Рішення прийняли на сесії ЮНЕСКО у Парижі. Центр міста номінували на внесення до списку ще у 2009 році, але російське вторгнення в Україну прискорило цей процес.
- 7 вересня відбулося позачергове засідання Комітету другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. На засіданні 20 об'єктів спадщини України додали до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
- 15 вересня комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова.
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